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Канчельскис рассказал, почему стоит разрешить продажу пива на стадионах

По словам 54-летнего специалиста, нужно брать пример с Европы, где алкогольные напитки во время матчей не являются проблемой. 
Канчельскис рассказал, почему стоит разрешить продажу пива на стадионах
23 апреля 2023 13:07
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выступил в поддержку идеи возможного возвращения продажи пива на российские стадионы.

«В советские времени бочки с пивом располагались на футбольных аренах. Люди спокойно могли приобрести напиток, спокойно выпить и не было никаких проблем. В Европе сейчас во время футбола пиво продается и это сложностей не вызывает. Просто необходимо ответственно подходить к контролю за порядком, а не снимать с себя ответственность. Будет правильно, если продажу все-таки разрешат. Если какой-то болельщик будет вести себя неадекватно, нарушать закон, то запретите ему проход на стадионы на пять лет», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Добавим, что продажа пива на стадионах в России запрещена с 2005 года. 26 апреля нынешнего года пройдет заседание комитета по спорту Государственной думы с целью обсуждения возможного возвращения алкоголя на российские футбольные арены.

источник: Metaratings.ru
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