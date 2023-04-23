Переговоры с Дзюбой по новому контракту с «Локомотивом» начнутся после матча с ЦСКА

Стало известно, когда руководство «Локомотива» начнет переговоры с нападающим Артемом Дзюбой по новому контракту.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, встреча с представителями футболиста состоится после матча 24-го тура чемпионата России с ЦСКА. Игра пройдет 23 апреля.

Напомним, что Артем стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. На данный момент на его счету восемь матчей, семь голов и четыре ассиста.

До перехода в стан железнодорожников футболист пребывал в статусе свободного агента и не играл с осени 2022 года.