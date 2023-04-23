Месси вместе со своей семьей прилетел в Барселону

Накануне форвард «ПСЖ» Лионель Месси приземлился в Барселоне в компании своей семьи и с большим количеством чемоданов. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в своих соцсетях.

Как утверждает источник, чемпион мира 2022 года покинул территорию местного аэропорта через запасной выход с целью избежать встречи с испанскими журналистами. Сообщается, что нападающий парижан прилетел вместе со своей семьей, при нем также было 15 чемоданов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» немерена вернуть 35-летнего футболиста в стан своей команды.

Напомним, что контракт Месси с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он провел 36 встреч, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.