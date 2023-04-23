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Дубль Комличенко принес «Ростову» гостевую победу над «Уралом»

Подопечные Валерия Карпина не проигрывают в РПЛ пять матчей кряду.
Дубль Комличенко принес «Ростову» гостевую победу над «Уралом»
23 апреля 2023 14:02
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК «Урал»

«Ростов» в гостях одержал победу над «Уралом» в матче 24-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе »Ростова» дубль оформил Николай Комличенко. Нападающий забил на 19-й и 50-й минутах. Еще один мяч забил Максим Осипенко (90+1, с пенальти).

Автором единственного гола «Урала» стал Даниэль Мишкич (80-я минута).

Таким образом, «Ростов» набирает 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 25 очков.

РПЛ

24-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 1:3 (0:1)

Голы: Мишкич, 80 - Комличенко, 19; 50; Осипенко, 90+1 (пен.)

«Урал»: Помазун, Филипенко (Эммерсон, 23), Бевеев, Кулаков (Гогличидзе, 78), Бегич, Егорычев (Юшин, 62), Мишкич, Сиссе, Бикфалви, Влут (Подберезкин, 78), Ранджелович (Железнов, 62).

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян (Уткин, 90), Миронов (Терентьев, 90), Тугарев (Комаров, 80), Глебов, Щетинин (Селява, 81), Комличенко (Голенков, 65).

Предупреждения: Егорычев, 40; Мишкич, 82; Бевеев, 90+6 - Байрамян, 68; Лангович, 70; Осипенко, 90+4.

источник: «Советский спорт»
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