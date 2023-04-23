Нападающий «Спартака» Бальде рассказал о своем пребывании в академии «Барселоны»

Форвард «Спартака» Кейта Бальде поделился воспоминаниями о периоде, когда он числился в академии «Барселоны».

«Это большой клуб, не любой игрок может стать профессионалом в «Барселоне» и добиться того, чтобы выступать за основную команду. В этой системе я делал свои первые шаги, прогрессировал, удалось сформироваться как футболисту именно в Испании. Это неоценимый опыт, который помог мне в будущем развить свою карьеру. Благодарен клубу за это», – приводит слова Бальде пресс-служба красно-белых.

Добавим, что Бальде провел в академии «Барселоны» семь лет. В начале нынешнего сезоне он перешел в «Спартак» на правах свободного агента. За московский клуб он провел девять матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.