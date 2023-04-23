Орлов посоветовал «Спартаку» дать время Абаскалю на исправление ситуации

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Не могу знать, что хочет предпринять руководство «Спартака» в отношении Абаскаля, но я считаю, что ему нужно дать время. Осенью он руководил «Спартаком» просто прекрасно, были результаты. Однако что-то было упущено в перерыве чемпионата. Возможно, не хватило опыта и он не понимал, как настроить команду после 104 дней перерыва. Футболисты провалились в физическом плане. Учебно-тренировочный процесс — сложная и трудоемкая работа. Абаскалю и его штабу необходимо сделать выводы, найти причину спада и исправить результаты» — приводит слова Орлова Sport24.ru.

Добавим, что в настоящее время «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 23 матчей.

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