Канчельскис уверен, что история Захаряна с переходом в «Челси» окончательно завершена 

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о текущей форме полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Арсен совсем потерял мотивацию играть, его больше не интересует футбол. Неудача с переходом в «Челси» сильно повлияла на его психологический настрой. Когда ты был в шаге, чтобы попасть в лучшую лигу мира и играть за одну из самых сильных команд, то, безусловно, тебя будет раздражать твое невзрачное выступление в этом сезоне. Видимо, ему не хватило поддержки со стороны, чтобы его качество игры осталось на прежнем уровне. Теперь трансфер в «Челси» – что-то невозможное. Можно смело ставить крест на этой истории», – приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Добавим, что в нынешнем сезоне в составе «Динамо» Захарян принял участие в 31 матче, отличился четырьмя забитыми мячами и семью ассистами. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро согласно порталу Transfermarkt.