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Бальде заявил, что «Спартак» обладает солидной репутацией в Европе 

23 апреля 2023 14:41
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде рассказал, как воспринял поражение его соотечественник Калиду Кулибали от красно-белых в матчах Лиги Европы, когда он выступал за «Наполи».

Отметим, что команды встречались на групповом этапе турнира в 2021 году. В обоих матчах сильнее оказалась московская команда.

«Кулибали трудно было говорить об этих проигрышах. Видимо, все футболисты неаполитанцев по-прежнему тяжело вспоминают эту неудачу. Со слов Кулибали, «Спартак» произвел на него приятные впечатления. Большое количество любителей футбола в Европе знают о «Спартаке» и уважают наш клуб», - приводит слова Бальде пресс-служба красно-белых.

Напомним, что весной прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участие в международных турнирах.

источник: ФК «Спартак»
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