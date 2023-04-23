Евсеев по-прежнему намерен избавиться от футболиста «Шинника» за ошибку в матче с «Аланией»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев объявил, что не собирается менять решение по поводу отстранения хавбека Александра Галимова из команды.

«Все, что я хотел сказать об этой ситуации было озвучено еще вчера. С того момента ничего не изменилось, мне добавить нечего», — приводит слова Евсеева «Чемпионат».

Напомним, что «Шинник» потерпел поражение от «Алании» в матче 28-го тура Первой лиги со счетом 0:1. Единственный гол встречи был забит на 94-й минуте из-за неудачных действий полузащитника ярославцев Александра Галимова.

Во время послематчевой пресс-конференции Евсеев пообещал выгнать игрока из команды, назвав того «разгильдяем».