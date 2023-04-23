ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Евсеев по-прежнему намерен избавиться от футболиста «Шинника» за ошибку в матче с «Аланией»

На 94-й минуте встречи ярославский клуб пропустил решающий гол по вине Александра Галимова. 
23 апреля 2023 14:55
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев объявил, что не собирается менять решение по поводу отстранения хавбека Александра Галимова из команды.

«Все, что я хотел сказать об этой ситуации было озвучено еще вчера. С того момента ничего не изменилось, мне добавить нечего», — приводит слова Евсеева «Чемпионат».

Напомним, что «Шинник» потерпел поражение от «Алании» в матче 28-го тура Первой лиги со счетом 0:1. Единственный гол встречи был забит на 94-й минуте из-за неудачных действий полузащитника ярославцев Александра Галимова.

Во время послематчевой пресс-конференции Евсеев пообещал выгнать игрока из команды, назвав того «разгильдяем».

источник: Чемпионат.com
Евсеев по-прежнему намерен избавиться от футболиста «Шинника» за ошибку в матче с «Аланией»
На 94-й минуте встречи ярославский клуб пропустил решающий гол по вине Александра Галимова. 
23.04.2023 14:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Локомотиве» отреагировали на новость о переговорах с Дзюбой о новом контракте
Артем стал игроком команды в феврале 2023 года.
23.04.2023 14:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бальде заявил, что «Спартак» обладает солидной репутацией в Европе 
23.04.2023 14:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канчельскис уверен, что история Захаряна с переходом в «Челси» окончательно завершена 
Канчельскис уверен, что история Захаряна с переходом в «Челси» окончательно завершена 
По мнению российского тренера, срыв трансфера в лондонский клуб психологически сломал игрока «Динамо».
23.04.2023 14:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Орлов посоветовал «Спартаку» дать время Абаскалю на исправление ситуации
Орлов посоветовал «Спартаку» дать время Абаскалю на исправление ситуации
По мнению 76-летнего журналиста, испанскому специалисту необходимо извлечь урок из ошибок, допущенных после зимнего перерыва. 
23.04.2023 14:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дубль Комличенко принес «Ростову» гостевую победу над «Уралом»
Дубль Комличенко принес «Ростову» гостевую победу над «Уралом»
Подопечные Валерия Карпина не проигрывают в РПЛ пять матчей кряду.
23.04.2023 14:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Пари НН» — «Крылья Советов». Писарский выйдет в стартовом составе гостей
В матче первого круга самарский клуб выиграл со счетом 2:1.
23.04.2023 13:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Нападающий «Спартака» Бальде рассказал о своем пребывании в академии «Барселоны»
Сенегальский футболист выступал за молодежные команды сине-гранатовых с 2004 по 2011 годы. 
23.04.2023 13:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Месси вместе со своей семьей прилетел в Барселону
22 апреля 35-летний аргентинец с родными прилетел в город Каталонии с багажом из 15 чемоданов. 
23.04.2023 13:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика