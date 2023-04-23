«Интер» обыграл на выезде «Эмполи» благодаря дублю Лукаку

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде обыграл «Эмполи».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Милана.

В составе победителей дубль оформил Ромело Лукаку. Бельгиец отличился на 48-й и 76-й минутах. Еще один гол забил Лаутаро Мартинес (88-я).

Таким образом, «Интер» набрал 54 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

«Эмполи» с 32 очками занимает 15-ю строчку.

Серия А

31-й тур

«Эмполи» - «Интер» (Милан) - 0:3 (0:0)

Голы: Лукаку, 48, 76. Мартинес, 88.