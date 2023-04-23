Карпин заявил, что «Ростов» мог решать исход встречи с «Уралом» в первом тайме 

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о победе своей команды над «Уралом» в матче 24-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу желто-синих.

«К счастью, удалось победить. В концовке сезона всем командам необходимы очки. 70 минут встречи владели преимуществом, доволен ребятами, однако я считаю, что мы могли решить все вопросы о победителе еще в первом тайме», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Добавим, что «Ростов» по-прежнему располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков после 24 проведенных игр. «Урал» идет на 11-м месте с 25-ю очками.