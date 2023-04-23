Гончаренко назвал причину поражения «Урала» в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

«Приятно осознавать, что наши болельщики поддерживают нас в самых трудных ситуациях, приходят на стадион. Они неравнодушны к результатам команды, знают, что мы отдадим все силы на поле. А футболисты показывают свой характер, выступают на пределе своих возможностей. Но сейчас мы столкнулись с проблемой, не можем пока найти внутренние резервы, чтобы поддерживать уровень игры в таком плотном графике. Не получается активно проявлять себя на поле с первых минут», – приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Добавим, что в настоящее время «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 24 матчей. «Ростов» идет вторым с 49-ю очками.