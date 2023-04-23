«Пари НН» дома победил «Крылья Советов» благодаря голу Яковлева 

«Пари НН» на своем поле одержали волевую победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура РПЛ.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нижегородцев.

За хозяев поля забитыми мячами отличились Тимур Сулейманов (36-я минута) и Владислав Яковлев (73). За гостей гол забил Фернандо Костанца (30).

На 96-й минуте встречи нападающий домашней команды Вячеслав Кротов был удален с поля за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Пари НН» по-прежнему занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка после 24 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте, имея в своем активе 25 очков.

Добавим, что это дебютная победа нижегородской команды под руководством Сергея Юрана.

РПЛ

24-й тур

«Пари НН» (Нижний Новгород) – «Крылья Советов» (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: Сулейманов, 36. Яковлев, 73 – Костанца, 30

Удаление: Кротов, 90+6.