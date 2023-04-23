Тренерские штабы «Барселоны» и «Атлетико» объявили стартовые составы команд на матч 30-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 23 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча – 17:15 мск.

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Роберто, Кунде, Маркос Алонсо, Гави, де Йонг, Бальде, Рафинья, Ферран Торрес, Левандовски

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Эрмосо, Молина, Карраско, Витсель, Де Пауль, Лемар, Корреа, Гризманн.

Добавим, что в данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 73 очка. «Атлетико» располагается на третьей строчке с 60-ю очками.