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Де Йонг и Гризманн – в стартовых составах «Барселоны» и «Атлетико» на матч Ла Лиги

Игра пройдет сегодня и начнется в 17:15 по московскому времени.
Де Йонг и Гризманн – в стартовых составах «Барселоны» и «Атлетико» на матч Ла Лиги
23 апреля 2023 16:12
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Тренерские штабы «Барселоны» и «Атлетико» объявили стартовые составы команд на матч 30-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 23 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча – 17:15 мск.

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Роберто, Кунде, Маркос Алонсо, Гави, де Йонг, Бальде, Рафинья, Ферран Торрес, Левандовски

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Эрмосо, Молина, Карраско, Витсель, Де Пауль, Лемар, Корреа, Гризманн.

Добавим, что в данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 73 очка. «Атлетико» располагается на третьей строчке с 60-ю очками.

источник: «Советский спорт»
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