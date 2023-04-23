Президент «Урала» Иванов подверг сомнению правильность решений Кукуяна в матче с «Ростовом»

Президент «Урала» Григорий Иванов подверг критике работу главного арбитра матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

Напомним, что Павел Кукуян на засчитал два гола «Урала», но при этом после подсказки VAR засчитал мяч ростовчан и назначил в ворота хозяев пенальти на последних минутах игры.

«Считаю, судья некачественно отработал матч. Все наши голы отменили, а мячи в наши ворота засчитали. Больше нет никаких комментариев по игре», - приводит слова функционера Sport24.

Добавим, что в настоящее время «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 24 матчей. «Ростов» идет вторым с 49-ю очками.