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Президент «Урала» Иванов подверг сомнению правильность решений Кукуяна в матче с «Ростовом»

В итоге екатеринбургский клуб уступил со счетом 1:3.
23 апреля 2023 16:18

Президент «Урала» Григорий Иванов подверг критике работу главного арбитра матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

Напомним, что Павел Кукуян на засчитал два гола «Урала», но при этом после подсказки VAR засчитал мяч ростовчан и назначил в ворота хозяев пенальти на последних минутах игры.

«Считаю, судья некачественно отработал матч. Все наши голы отменили, а мячи в наши ворота засчитали. Больше нет никаких комментариев по игре», - приводит слова функционера Sport24.

Добавим, что в настоящее время «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 24 матчей. «Ростов» идет вторым с 49-ю очками.

источник: Sport24.ru
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23.04.2023 16:39
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Президент «Урала» Иванов подверг сомнению правильность решений Кукуяна в матче с «Ростовом»
В итоге екатеринбургский клуб уступил со счетом 1:3.
23.04.2023 16:18
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