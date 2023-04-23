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Хаби Алонсо может сменить Мойеса на посту главного тренера «Вест Хэма»

В настоящее время испанский специалист руководит «Байером». 
Хаби Алонсо может сменить Мойеса на посту главного тренера «Вест Хэма»
23 апреля 2023 16:49
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Руководство «Вест Хэма» рассматривает возможность приглашения на должность главного тренера команды наставника «Байера» Хаби Алонсо. Об этом сообщает The Sun.

Как утверждает источник, представители «молотобойцев» разочарованы нынешними результатами клуба и работой Давида Мойеса в текущем сезоне, поэтому видят в наставнике «фармацевтов» подходящую альтернативу.

Добавим, что Алонсо стал главным тренером «Байера» в октябре 2022 года. В данный момент под его руководством немецкая команда занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, а также вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ромой».

«Вест Хэм» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

источник: The Sun
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