Тихонов резко высказался о работе арбитров в матче «Пари НН» – «Крылья Советов»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов подверг критике решения судейского бригады в матче 24-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Пари НН».

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу нижегородцев.

«Просто судейский беспредел. И уже который матч он не заканчивается. Катастрофа. Что будет дальше, если в данный момент допускаются такие ошибки. Объясните, почему пенальти был назначен. Я не понимаю», – заявил Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что «Пари НН» впервые одержал победу под руководством главного тренера Сергея Юрана. В настоящее время нижегородский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 24 матчей.

«Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке с 25-ю очками.