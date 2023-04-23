ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тихонов резко высказался о работе арбитров в матче «Пари НН» – «Крылья Советов»

52-летний специалист считает, что самарская команда несправедливо потерпела поражение. 
23 апреля 2023 17:06
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов подверг критике решения судейского бригады в матче 24-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Пари НН».

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу нижегородцев.

«Просто судейский беспредел. И уже который матч он не заканчивается. Катастрофа. Что будет дальше, если в данный момент допускаются такие ошибки. Объясните, почему пенальти был назначен. Я не понимаю», – заявил Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что «Пари НН» впервые одержал победу под руководством главного тренера Сергея Юрана. В настоящее время нижегородский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 24 матчей.

«Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке с 25-ю очками.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
Корниленко раскритиковал судейство в матче с «Пари НН»
Спортдиректор «Крыльев Советов» остался недоволен арбитрами.
23.04.2023 17:17
Футбол
Тихонов резко высказался о работе арбитров в матче «Пари НН» – «Крылья Советов»
52-летний специалист считает, что самарская команда несправедливо потерпела поражение. 
23.04.2023 17:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хаби Алонсо может сменить Мойеса на посту главного тренера «Вест Хэма»
Хаби Алонсо может сменить Мойеса на посту главного тренера «Вест Хэма»
В настоящее время испанский специалист руководит «Байером». 
23.04.2023 16:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Бешикташ» ведет переговоры с «Газпромом» о заключении соглашения на 100 млн евро
«Бешикташ» ведет переговоры с «Газпромом» о заключении соглашения на 100 млн евро
Сделка близка к завершению.
23.04.2023 16:39
Футбол
Президент «Урала» Иванов подверг сомнению правильность решений Кукуяна в матче с «Ростовом»
В итоге екатеринбургский клуб уступил со счетом 1:3.
23.04.2023 16:18
Футбол
Де Йонг и Гризманн – в стартовых составах «Барселоны» и «Атлетико» на матч Ла Лиги
Де Йонг и Гризманн – в стартовых составах «Барселоны» и «Атлетико» на матч Ла Лиги
Игра пройдет сегодня и начнется в 17:15 по московскому времени.
23.04.2023 16:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» дома победил «Крылья Советов» благодаря голу Яковлева 
«Пари НН» дома победил «Крылья Советов» благодаря голу Яковлева 
Нижегородский клуб прервал шестиматчевую серию поражений в чемпионате России.
23.04.2023 16:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гончаренко назвал причину поражения «Урала» в матче с «Ростовом»
По словам белорусского специалиста, его команда страдает от недостатка внутреннего резерва. 
23.04.2023 15:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин заявил, что «Ростов» мог решать исход встречи с «Уралом» в первом тайме 
Карпин заявил, что «Ростов» мог решать исход встречи с «Уралом» в первом тайме 
Ростовчане одолели своего соперника со счетом 3:1.
23.04.2023 15:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика