Корниленко раскритиковал судейство в матче с «Пари НН»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко раскритиковал судейством в матче 24-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (1:2).

«Я считаю, что в конце первого тайма был стопроцентный пенальти. Во втором тайме были нарушения на желтые карточки, которые должны были становиться красными. Еще была игра рукой, после одного из стандартов», - приводит слова функционера «Чемпионат».

«Пари НН» по-прежнему занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка после 24 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте, имея в своем активе 25 очков.