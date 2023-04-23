ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мостовой считает, что молодых футболистов незаслуженно превозносят в России 

По словам экс-игрока сборной России, чтобы заслужить высокий статус в футболе, необходимо добиваться результатов.
Мостовой считает, что молодых футболистов незаслуженно превозносят в России 
23 апреля 2023 17:27
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу необъективных оценок об уровне игры молодых российских футболистов.

«В нашей стране, если молодой парень отличился больше, чем одним забитым мячом, то он сразу для всех вокруг становится супергероем и надеждой российского футбола. Это большая проблема воспитания талантливой молодежи в России. Нужно трезво смотреть на вещи, не превозносить игроков. Захарян и Пиняев, например. Их навыки может быть чуть выше, чем у остальных, но они еще ничего не добились. А их уже пытаются называть легендами. Такая привычка есть у журналистов и комментаторов. Молодой человек забил лишь третий гол за сезон, а о нем уже говорят, как о суперзвезде. Именно поэтому качество нашей молодежи просело. Перехвалили футболистов за достижения, которые они еще не заработали», — приводит слова Мостового Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезоне полузащитник «Динамо» Арсен Захарян провел 31 матч, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

На счету нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева 23 проведенные встречи, пять забитых мячей и три ассиста.

источник: Sport24.ru
Дубль Де Йонга помог ПСВ разгромить «Аякс»
Встреча прошла в Эйндховене.
23.04.2023 17:54
Футбол
«Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» в матче АПЛ 
«Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» в матче АПЛ 
К 21-й минуте встречи «шпоры» пропустили пять голов. 
23.04.2023 17:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Крыльях Советов» заявили, что клуб подаст жалобу в ЭСК по поводу судейства в матче с «Пари НН» 
Самарская команда уступила своему сопернику со счетом 1:2. 
23.04.2023 17:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Матч ПСВ – «Аякс» был прерван из-за беспорядков на трибунах
Игра была остановлена на 61-й минуте из-за бросков посторонних предметов на поле при счете 2:0 в пользу хозяев.
23.04.2023 17:42
Футбол
Мостовой считает, что молодых футболистов незаслуженно превозносят в России 
Мостовой считает, что молодых футболистов незаслуженно превозносят в России 
По словам экс-игрока сборной России, чтобы заслужить высокий статус в футболе, необходимо добиваться результатов.
23.04.2023 17:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Корниленко раскритиковал судейство в матче с «Пари НН»
Спортдиректор «Крыльев Советов» остался недоволен арбитрами.
23.04.2023 17:17
Футбол
Тихонов резко высказался о работе арбитров в матче «Пари НН» – «Крылья Советов»
52-летний специалист считает, что самарская команда несправедливо потерпела поражение. 
23.04.2023 17:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хаби Алонсо может сменить Мойеса на посту главного тренера «Вест Хэма»
Хаби Алонсо может сменить Мойеса на посту главного тренера «Вест Хэма»
В настоящее время испанский специалист руководит «Байером». 
23.04.2023 16:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Бешикташ» ведет переговоры с «Газпромом» о заключении соглашения на 100 млн евро
«Бешикташ» ведет переговоры с «Газпромом» о заключении соглашения на 100 млн евро
Сделка близка к завершению.
23.04.2023 16:39
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика