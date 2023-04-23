Мостовой считает, что молодых футболистов незаслуженно превозносят в России 

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу необъективных оценок об уровне игры молодых российских футболистов.

«В нашей стране, если молодой парень отличился больше, чем одним забитым мячом, то он сразу для всех вокруг становится супергероем и надеждой российского футбола. Это большая проблема воспитания талантливой молодежи в России. Нужно трезво смотреть на вещи, не превозносить игроков. Захарян и Пиняев, например. Их навыки может быть чуть выше, чем у остальных, но они еще ничего не добились. А их уже пытаются называть легендами. Такая привычка есть у журналистов и комментаторов. Молодой человек забил лишь третий гол за сезон, а о нем уже говорят, как о суперзвезде. Именно поэтому качество нашей молодежи просело. Перехвалили футболистов за достижения, которые они еще не заработали», — приводит слова Мостового Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезоне полузащитник «Динамо» Арсен Захарян провел 31 матч, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

На счету нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева 23 проведенные встречи, пять забитых мячей и три ассиста.