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В «Крыльях Советов» заявили, что клуб подаст жалобу в ЭСК по поводу судейства в матче с «Пари НН» 

Самарская команда уступила своему сопернику со счетом 1:2. 
23 апреля 2023 17:42
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Крыльев Советов» приняло решение обратиться в Экспертно-судейскую комиссию РФС из-за работы судейской бригады в матче 24-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:2).

«По работе арбитров осталось большое количество вопросов. Мы намерены затронуть их, когда обратимся в ЭСК. Пройдемся по каждому эпизоду отдельно», – приводит слова спортивного директора самарцев Сергея Корниленко «Чемпионат».

Отметим, что на 36-й минуте встречи в ворота «крылышек» был назначен пенальти, который реализовал нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов.

Добавим, что в настоящее время «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 25 очков. «Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 22 очка.

источник: Чемпионат.com
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