«Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» в матче АПЛ 

«Тоттенхэм» на выезде крупно проиграл «Ньюкаслу» в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «сорок».

В составе домашней команды дубли оформили Джейкоб Мерфи (2-я, 9-я минуты) и Александр Исак (19, 21), по голу забили Жоэлинтон (6) и Калум Уилсон (67). Единственный забитый мяч гостей на счету Гарри Кейна (49).

Таким образом, «Ньюкасл» набирает 59 очков и поднимается на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке, имея в своем активе 53 очка.

АПЛ

32-й тур

«Ньюкасл» – «Тоттенхэм» – 6:1 (5:0)

Голы: Мерфи, 2, 9. Жоэлинтон, 6. Исак, 19, 21. Уилсон, 67 – Кейн, 49.