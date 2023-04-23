Нападающий «Спартака» Промес восстановился после травмы и готов сыграть с «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес восстановился после травмы и готов сыграть в понедельник в матче 24-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Чувствую себя хорошо. Сегодня было что-то вроде финальной проверки. Я усердно работал, чтобы вернуться еще сильнее. Думаю, я готов помочь команде в понедельник», - сказал Промес в видеоинтервью, опубликованном в Youtube-канале «Спартака».

В текущем сезоне на счету Промеса 30 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 9 результативных передач. Форвард был травмирован в матче 21-го тура с «Ахматом» и пропустил следующие четыре игры в чемпионате и Кубке России.