«Ахмат» в концовке встречи вырвал победу у «Сочи»

Футболисты «Ахмата» дома оказались сильнее «Сочи» в матче 24-го тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
В первой тайме арбитр встречи отменил два гола из-за офсайдов.
Единственный гол в матче забил форвард домашней команды Владимир Ильин на 86-й минуте.
Таким образом, «Ахмат» набирает 40 очков и поднимается на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет девятым, имея в своем активе 31 очко.
РПЛ
24-й тур
«Ахмат» (Грозный) – «Сочи» – 1:0 (0:0)
Гол: Ильин, 86.
источник: «Советский спорт»