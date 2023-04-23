«Ахмат» в концовке встречи вырвал победу у «Сочи»

Футболисты «Ахмата» дома оказались сильнее «Сочи» в матче 24-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В первой тайме арбитр встречи отменил два гола из-за офсайдов.

Единственный гол в матче забил форвард домашней команды Владимир Ильин на 86-й минуте.

Таким образом, «Ахмат» набирает 40 очков и поднимается на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет девятым, имея в своем активе 31 очко.

РПЛ

24-й тур

«Ахмат» (Грозный) – «Сочи» – 1:0 (0:0)

Гол: Ильин, 86.