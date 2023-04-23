Юран – о победе над «Крыльями Советов»: Сейчас важен результат. Не до красивого футбола

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России, в котором его команда обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:1.

«С первого дня сообщил своим футболистам, каким образом команда должна добывать победы и достигать результатов. Необходимо терпеть. Сейчас нам не нужен красивый футбол. Мне нужен осторожная игра с правильными действиями в обороне. В матче у нас всегда возникнут свои моменты. Сегодня эта тактика сработала, мы дотерпели и добились результата. Игроки знают, что делать весь матч и только после свистка думают о счете», — заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что «Пари НН» впервые одержал победу под руководством главного тренера Сергея Юрана. В настоящее время нижегородский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 24 матчей.