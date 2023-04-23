Александров заявил, что Юран настроил футболистов «Пари НН» на победу над «Крыльями Советов»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров поблагодарил наставника команды Сергея Юрана за правильный настрой футболистов в матче 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

«Хочу сказать спасибо Сергею Николаевичу за то, что правильно настроил игроков на это противостояние. Теперь мы оставляем все силы на поле и пытаемся выполнять цели на игру. В данный момент команде необходимо зарабатывать очки, все счастливы, что удалось прервать неудачную серию», – приводит слова 21-летнего игрока «Матч ТВ» .

Добавим, что «Пари НН» впервые победил под руководством Сергея Юрана. Нижегородский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 24 матчей.