«Ювентус» заинтересован в услугах защитника «Челси» Кулибали 

Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность аренды защитника «Челси» Калиду Кулибали в следующее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, в 31-летнем футболисте лично заинтересован главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри. Сообщается, что итальянский специалист провел переговоры с сенегальским игроком, однако «Старая синьора» может позволить себе лишь арендное соглашение защитника «пенсионеров».

Напомним, что Кулибали присоединился к «Челси» в начале нынешнего сезона. Всего за лондонский клуб он сыграл 31 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.