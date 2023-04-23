Нападающий «Крыльев Советов» Писарский призвал отправить судью к окулистам

Футболист «Крыльев Советов» Владимир Писарский раскритиковал судейство в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Пари НН», опубликовав пост в социальных сетях.

Писарский показал в видеоряде ошибки, допущенные главным арбитром матча Романом Галимовым, а также отсутствие реакции видеоассистента рефери (VAR) на ошибки.

«Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам», - написал Писарский.

«Крылья Советов» в гостевом матче 24-го тура проиграли «Пари НН» - 1:2.