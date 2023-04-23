«Челси» может приобрести Леау, погасив его штраф перед «Спортингом»

«Челси» по-прежнему планирует купить нападающего «Милана» Рафаэла Леау следующим летом. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, «пенсионеры» провели встречу с руководством «Спортинга», бывшего клуба португальца, по поводу возможности выплаты штрафа игрока со стороны лондонцев. Сообщается, что футболист «россонери» обязан выплатить штраф команде из Лиссабона за одностороннее расторжение соглашение в 2018 году.

Таким образом, синие хотят сподвигнуть 23-летнего форварда на переход в стан их команды и готовы лично покрыть сумму штрафа в размере 20 миллионов евро.

Добавим, что Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне за команду Стефано Пиоли он сыграл 40 матчей, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.