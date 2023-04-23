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«Байер» победил «Лейпциг» в матче 29-го тура бундеслиги и поднялся в зону еврокубков

Леверкузенский клуб продолжает свою беспроигрышную серию.
23 апреля 2023 20:26
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Байера» победили «Лейпциг» в матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча в Леверкузене завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, которые не проигрывают уже восемь матчей.

В составе победителей отличились Адам Гложек (40-я минута) и Надим Амири (86, пенальти).

«Лейпциг» доигрывал матч вдесятером. На 86-й минуте был удален Доминик Собослаи.

Победа позволила «Байеру» набрать 47 очков и подняться на шестое место в чемпионате, войдя в зону еврокубков. У «Лейпцига» 51 очко, команда занимает пятое место в бундеслиге.

В 30-м туре 29 апреля «Байер» отправится в гости к столичному «Униону», а «Лейпциг» примет «Хоффенхайм».

источник: «Советский спорт»
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