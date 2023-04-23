«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти победил «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Брайтона» в полуфинале Кубка Англии. Встреча завершилась победой манкунианцев в серии пенальти - 7:6.
Таким образом, команда Эрика тен Хага пробилась в финала турнира, где за трофей поборется с «Манчестер Сити».
Кубок Англии
1/2 финала
«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 6:7
«Брайтон» – Санчес, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Марч, Мак Аллистер, Энсисо (Велтман, 67), Кайседо, Митома, Гросс, Уэлбек (Ундав, 75).
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака (Маласиа, 101), Шоу, Линделеф, Диогу Далот, Эриксен (Фред, 62), Каземиро, Бруну Фернандеш (Вегорст, 101), Антони (Забитцер, 90), Марсьяль (Санчо, 85), Рэшфорд.
Предупреждения: Каземиро (36), Шоу (53), Митома (90), Линделеф (97).