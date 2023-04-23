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ЦСКА в большинстве упустил победу над «Локомотивом» в матче 24-го тура РПЛ

В матче было показано 10 желтых и 1 красная карточка.
ЦСКА в большинстве упустил победу над «Локомотивом» в матче 24-го тура РПЛ
23 апреля 2023 21:33
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

ЦСКА в большинстве упустил победу в матче с «Локомотивом» в 24-м туре Российской премьер-лиги. Встреча на ВЭБ Арене завершилась вничью – 1:1.

Счет был открыт на 22-й минуте хозяевами поля благодаря точному удару Антона Заболотного. К этому времени в «Локомотиве» была сделана вынужденная замена. Вместо получившего травму Сергея Пиняева на поле на 20-й минуте вышел Марио Митай. Его пребывание в игре оказалось недолгим. На 31-й минуте он был предупрежден, а еще через 9 минут получил вторую желтую карточку и был отправлен в раздевалку, оставив «Локомотив» вдесятером.

Судья Сергей Карасев показал в матче 10 желтых карточек и одну красную.

Гости сравняли счет на 87-й минуте. После передачи Дмитрия Баринова мяч на счету Вильсона Изидора.

ЦСКА набрал 45 очков и занимает четвертое место в чемпионате России, сравнявшись по этому показателю со «Спартаком», но у красно-белых игра в запасе. У «Локомотива» стало 29 очков, железнодорожники находятся на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В 25-м туре 29 апреля ЦСКА сыграет в гостях с «Ахматом», а 30 апреля «Локомотив» примет «Химки».

Чемпионат России

24-й тур

ЦСКА – «Локомотив» – 1:1 (1:0)

Голы: Заболотный, 22 – Изидор, 87

Удаление: Митай, 40

источник: «Советский спорт»
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