«Судьи могут поставить выдуманные пенальти». Мостовой - о матче «Спартак» - «Краснодар»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, как закончится матч 24-го тура чемпионата России «Спартак» - «Краснодар».

«Спартак» - фаворит встречи с небольшим преимуществом из-за домашнего поля. Ожидаю много голов с учетом того, что есть ошибки, плюс судьи могут поставить выдуманные пенальти. Сейчас судьи могут перевернуть ход игры», - приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, что встреча между командами состоится в понедельник, 24 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.