ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Унион» победил менхенгладбахскую «Боруссию» и вышел на третье место в Бундеслиге

Судьбу встречи решил единственный гол.
23 апреля 2023 22:29
автор: Александр Евграфов

Футболисты берлинского «Униона» победили менхенгладбахскую «Боруссию» в гостевом, заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.

Единственный гол в матче на счету Шеральдо Бекера, отличившегося на 60-й минуте.

«Унион» набрал 55 очков и вышел на третье место в чемпионате Германии. «Боруссия» с 36 очками осталась на 10-м месте.

В 30-м туре 29 апреля «Унион» примет «Байер», а «Боруссия» отправится в гости к «Штутгарту».

источник: «Советский спорт»
Кокорин дважды не реализовал пенальти в матче «Ариса» с АПОЭЛем
Российский нападающий дважды попадал во вратаря.
23.04.2023 22:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
Булыкин считает, что Изидор может составить конкуренцию Дзюбе в «Локомотиве»
22-летний француз вернулся после травмы.
23.04.2023 22:35
Футбол
«Локомотив» начал переговоры по новому контракту с Бариновым
«Локомотив» начал переговоры по новому контракту с Бариновым
О сроках нового контракта не сообщается.
23.04.2023 22:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Унион» победил менхенгладбахскую «Боруссию» и вышел на третье место в Бундеслиге
Судьбу встречи решил единственный гол.
23.04.2023 22:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Судьи могут поставить выдуманные пенальти». Мостовой - о матче «Спартак» - «Краснодар»
Встреча состоится завтра, 24 апреля.
23.04.2023 21:47
Футбол
ЦСКА в большинстве упустил победу над «Локомотивом» в матче 24-го тура РПЛ
ЦСКА в большинстве упустил победу над «Локомотивом» в матче 24-го тура РПЛ
В матче было показано 10 желтых и 1 красная карточка.
23.04.2023 21:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти победил «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти победил «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии
Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
23.04.2023 21:24
Футбол
Дубль Леау принес «Милану» победу над «Лечче» в матче Серии А
Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».
23.04.2023 20:58
Футбол
«Байер» победил «Лейпциг» в матче 29-го тура Бундеслиги и поднялся в зону еврокубков
Леверкузенский клуб продолжает свою беспроигрышную серию.
23.04.2023 20:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика