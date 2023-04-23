«Унион» победил менхенгладбахскую «Боруссию» и вышел на третье место в Бундеслиге

Футболисты берлинского «Униона» победили менхенгладбахскую «Боруссию» в гостевом, заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.

Единственный гол в матче на счету Шеральдо Бекера, отличившегося на 60-й минуте.

«Унион» набрал 55 очков и вышел на третье место в чемпионате Германии. «Боруссия» с 36 очками осталась на 10-м месте.

В 30-м туре 29 апреля «Унион» примет «Байер», а «Боруссия» отправится в гости к «Штутгарту».