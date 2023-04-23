Булыкин считает, что Изидор может составить конкуренцию Дзюбе в «Локомотиве»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 24-го тура чемпионата России ЦСКА - «Локомотив» (1:1).

«ЦСКА играл лучше и мог победить. А «Локомотив», наоборот, не опустил руки. Изидор показал себя неплохо. Может ли он закрепиться в основе? Изидор может побороться с Дзюбой, но пока Артем тоже неплохо играет», - приводит слова Булыкина «СЭ».

Напомним, что Изидор заменил Дзюбу на 77-й минуте матча и сравнял счет на 87-й минуте. К слову. этот матч стал для 22-летнего француза первым с 27 ноября 2022 года, с тех пор он не появлялся на поле в официальных играх из-за травмы колена.