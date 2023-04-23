«Локомотив» начал переговоры по новому контракту с Бариновым

Руководство московского «Локомотива» начало переговоры о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым, сообщил спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов.

«Да, только с Бариновым и начали переговоры. Пока не могу сказать о продолжительности нового контракта», - цитирует Ульянова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 29 матчей во всех турнирах, два гола и четыре результативные передачи. Действующий контракт хавбека с командой рассчитан до 30 июня 2024 года.