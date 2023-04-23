Кокорин дважды не реализовал пенальти в матче «Ариса» с АПОЭЛем

«Арис» и АПОЭЛ не смогли забить друг другу в матче 30-го тура чемпионата Кипра по футболу.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин на 48-й минуте не смог переиграть вратаря гостей, пробивая пенальти. Судья встречи попросил перебить 11-метровый удар, но и второй удар россиянина также отразил вратарь. Кокорин был заменен за десять минут до конца матча.

«Арис», набрав 64 очка, лидирует в турнирной таблице второго этапа чемпионата, в котором принимают участие шесть лучших команд по итогам первой части первенства. У АПОЭЛя 63 очка, команда располагается на втором месте.