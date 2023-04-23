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Галактионов рассказал, почему заменил Дзюбу на Изидора в матче с ЦСКА

В итоге 22-летний француз спас железнодорожников от поражения.
23 апреля 2023 22:57

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил сделанные им игровые перестановки в матче 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).

«Изидор работал в общей группе. Кондиции позволяли использовать его определенное время. Не стали вводить его на синтетику в Оренбурге. Сегодня на финальном отрезке времени нам нужны были быстрые, способные забежать за спину игроки, доставить сопернику неудобства», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что Изидор заменил Дзюбу на 77-й минуте матча и сравнял счет на 87-й минуте. К слову. этот матч стал для 22-летнего француза первым с 27 ноября 2022 года, с тех пор он не появлялся на поле в официальных играх из-за травмы колена.

источник: Sport24.ru
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