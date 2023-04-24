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Лучший игрок недели Лиги Европы Эн-Несири принес победу «Севилье» над «Вильярреалом»

Победный гол был забит в добавленное к второму тайму время.
24 апреля 2023 00:10
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Севильи» победили «Вильярреал» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет на 34-й минуте открыл нападающий «Севильи» Рафаэль Мир, на 57-й минуте защитник гостей Пау Торрес сравнял его. Победу «Севилье» принес лучший игрок Лиги Европы минувшей недели Юссеф Эн-Несири, забивший гол на 90+4 минуте.

«Севилья» набрала 38 очков и поднялась на 12-е место в чемпионате Испании, «Вильярреал» остался с 47 очками, занимающим шестое место в Ла Лиге, дающей право сыграть в еврокубках.

В 31-м туре 27 апреля «Вильярреал» примет «Эспаньол», а «Севилья» сыграет в гостях с «Атлетиком».

источник: «Советский спорт»
Лучший игрок недели Лиги Европы Эн-Несири принес победу «Севилье» над «Вильярреалом»
Победный гол был забит в добавленное к второму тайму время.
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