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Рамирес ответил на вопрос, останется ли он в «Краснодаре»

Футболист допустил, что может покинуть РПЛ.
24 апреля 2023 10:39
автор: Александр Шульгин

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес ответил на вопрос о том, останется ли он в составе «быков» после окончания текущего сезона.

«Очевидно, что я всегда с любовью выслушаю то, что мне передают от спортивного руководства «Краснодара», но я также буду ценить и возможный интерес от других клубов. Если они придут к согласию с «Краснодаром», то рассмотрю это предложение», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, в сезоне-2022/23 эквадорец провел 30 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил два мяча.

Действующий контракт Рамиреса с клубом рассчитан до июня 2025 года.

источник: Sport24.ru
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