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Стало известно, кто может стать новым руководителем департамента судейства РФС

В судейском корпусе грядут большие перемены.
24 апреля 2023 11:36
автор: Александр Шульгин

Новым руководителем департамента судейства РФС может стать бывший сербский арбитр Милорад Мажич.

По информации «Советского спорта», он является не единственным кандидатом на эту должность, однако его назначение рассматривают в качестве приоритетного.

Издание отмечает, что многочисленные результативные судейские ошибки в последних турах РПЛ указывают на то, что отечественным арбитрам не хватает авторитетного человека в руководстве, которым и призван стать серб.

Ожидается, что перемены произойдут сразу по окончании текущего сезона РПЛ.

В то же время Павел Каманцев останется во главе судейского комитета.

источник: «Спорт-Экспресс»
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