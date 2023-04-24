Стало известно, кто может стать новым руководителем департамента судейства РФС

Новым руководителем департамента судейства РФС может стать бывший сербский арбитр Милорад Мажич.

По информации «Советского спорта», он является не единственным кандидатом на эту должность, однако его назначение рассматривают в качестве приоритетного.

Издание отмечает, что многочисленные результативные судейские ошибки в последних турах РПЛ указывают на то, что отечественным арбитрам не хватает авторитетного человека в руководстве, которым и призван стать серб.

Ожидается, что перемены произойдут сразу по окончании текущего сезона РПЛ.

В то же время Павел Каманцев останется во главе судейского комитета.