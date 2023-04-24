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В «Локомотиве» сделали заявление по поводу нового контракта Дзюбы

Текущее соглашение форварда истекает 30 июня 2023 года.
В «Локомотиве» сделали заявление по поводу нового контракта Дзюбы
24 апреля 2023 11:50
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Локомотив" (Москва)

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов признался, что пока не знает, останется нападающий Артем Дзюба в команде на следующий сезон или нет.

«Что касается возможного продления контракта с Дзюбой, всё скажем после матча с ЦСКА. В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Все меняется. У нас уже есть один футболист, с кем ведём переговоры: думаю, договоримся. Может быть, следующим будет Дзюба, а может - и не он», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, действующее соглашение футболиста с железнодорожниками истекает 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел девять матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

источник: Чемпионат.com
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