«Факел» хочет пообщаться с главой департамента судейства РФС

Воронежский «Факел» опубликовал обращение, в котором попросил болельщиков оказать поддержку клубу, оказавшемуся в трудной турнирной ситуации.

В нем же «Факел» обратился с приглашением к главе департамента судейства РФС Павла Камнцева, вспомнив о его личной встрече с московским «Спартаком».

«Пользуясь случаем, мы хотим пригласить на общее собрание РПЛ главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павла Каманцева. Соответствующее письмо уже отправлено в РПЛ. Зная об открытости к диалогу Павла Юрьевича, мы надеемся, что он найдёт время, чтобы пообщаться. Руководство судейского департамента уже встречалось с представителями отдельных клубов для обсуждения острых вопросов – полагаем, теперь было бы правильным провести встречу на общем собрании», - написано в обращении клуба.

Добавим, что «Факел» находится на 14-м месте РПЛ и всего на одно очко опережает, «Химки», идущие строчкой ниже в зоне прямого вылета.

28 апреля воронежский клуб сыграет в гостях против московского «Динамо».