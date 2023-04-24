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«Факел» хочет пообщаться с главой департамента судейства РФС

Подобную беседу проводил «Спартак».
«Факел» хочет пообщаться с главой департамента судейства РФС
24 апреля 2023 12:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Факел"

Воронежский «Факел» опубликовал обращение, в котором попросил болельщиков оказать поддержку клубу, оказавшемуся в трудной турнирной ситуации.

В нем же «Факел» обратился с приглашением к главе департамента судейства РФС Павла Камнцева, вспомнив о его личной встрече с московским «Спартаком».

«Пользуясь случаем, мы хотим пригласить на общее собрание РПЛ главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павла Каманцева. Соответствующее письмо уже отправлено в РПЛ. Зная об открытости к диалогу Павла Юрьевича, мы надеемся, что он найдёт время, чтобы пообщаться. Руководство судейского департамента уже встречалось с представителями отдельных клубов для обсуждения острых вопросов – полагаем, теперь было бы правильным провести встречу на общем собрании», - написано в обращении клуба.

Добавим, что «Факел» находится на 14-м месте РПЛ и всего на одно очко опережает, «Химки», идущие строчкой ниже в зоне прямого вылета.

28 апреля воронежский клуб сыграет в гостях против московского «Динамо».

источник: ФК «Факел»
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