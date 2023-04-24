Гасилин заявил, что Дзюба не раз «пристраивался сзади» к Азмуну

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, как форвард Артем Дзюба влияет на раздевалку.

«Наверно, я не скажу, чего-то нового, но у Артема крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился? Это была не разовая акция с Азмуном. Уже тогда это было», - сказал Гасилин в интервью Sport24.ru.

Добавим, что Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год и провел за клуб 181 матч, в которых забил 85 голов.

В составе сине-бело-голубых Дзюба выиграл четыре чемпионата России и завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.