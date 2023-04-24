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Генеральный директор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

Самарская команда проиграла в важном матче «Пари НН».
Генеральный директор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ
24 апреля 2023 13:22
автор: Максим Скороходов

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев обвинил главного арбитра матча 24-го тура против «Пари НН» (1:2) Романа Галимова в «убийстве» его команды.

«Роман Галимов, который был отстранён от матчей РПЛ на 4 года после проверки на полиграфе, вернулся в элитный футбол и продолжил «творить». РФС не видит или не хочет видеть то, что происходит в судейском корпусе, иными словами — бездействует. Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» в знак протеста против судейства в матчах лиги», - приводит «Чемпионат» слова Андреева.

Напомним, что один из своих двух голов «Пари НН» забил с пенальти, в тот момент нижегородская команда сравняла счет.

«Пари НН» находится на 13-м месте в зоне переходных матчей, но подобрался к «Крыльям Советов» на расстояние трех очков.

29 апреля самарская команда примет на своем поле «Зенит».

источник: Чемпионат.com
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