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Президент РПЛ понимает гендиркетора «Крыльев Советов», подавшего в отставку из-за плохого судейства

К работе арбитров много вопросов.
24 апреля 2023 14:24
автор: Максим Скороходов

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что понимает генерального директора «Крыльев Советов», который подал в отставку из-за некачественной работы российских судей.

«Объективно, происходящее в судействе в РПЛ в текущем сезоне вызывает много вопросов. Последний тур не стал исключением, когда пришлось обсуждать судейство с руководителями клубов по итогам матчей, а иногда и по ходу», - приводит Sport24.ru слова Алаева.

Напомним, что в 24-м туре HGK «Крылья Советов» проиграли в гостях «Пари НН» (1:2), один из своих двух голов «Пари НН» забил с пенальти, в тот момент нижегородская команда сравняла счет.

«Пари НН» находится на 13-м месте в зоне переходных матчей, но подобрался к «Крыльям Советов» на расстояние трех очков.

29 апреля самарская команда примет на своем поле «Зенит».

источник: Sport24.ru
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