Ловчев вступился за Абаскаля и не думает, что «Спартак» его уволит

Советский футболист Евгений Ловчев не считает, что владелец «Спартака» «Лукойл» уволит главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Надо признать, что Абаскаль действительно слепил команду, которая играет в хороший футбол в атаку. И есть фактор, который влияет сейчас на результат — травмированы несколько основных игроков, а на Кубок трое еще и дисквалифицированы», - написал Ловчев в телеграм-канале.

Отметим, что за последние пять матчей красно-белые одержали только одну победу, над «Торпедо» (2:1), занимающим последнее место в РПЛ. 19 апреля «Спартак» уступил «Акрону» (1:2) и вылетел из Кубка России.