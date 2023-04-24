Стало известно, во сколько обойдется «Манчестер Юнайтед» покупка форварда «Тоттенхэма» Кейна

«Манчестер Юнайтед» предпринимает первые шаги, чтобы подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, манкунианцы начали подготовку к трансферному процессу. Клуб хочет выяснить, в какую сумму обойдется трансфер. Считается, что «шпоры» готовы рассмотреть предложения от иностранных клубов на сумму от 80 миллионов фунтов, но у клубов из Англии они запросят не менее 100 млн.

Отметим, что действующее соглашение форварда с лондонским клубом рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний футболист провел 32 матча, забил 24 мяча и отдал две результативные передачи.