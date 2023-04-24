Воспитанник «Зенита» назвал Луческу шарлатаном

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что после аренды в «Шальке» мог остаться в Европе, но доверился бывшему тренеру сине-бело-голубых Мирче Луческу.

«В итоге могу сказать, что Луческу — главный шарлатан, работавший в «Зените». После «Шальке» он просил меня остаться, говорил, что я один из самых талантливых футболистов, с которыми он работал, обещал, что поможет мне вырасти. Но все это оказалось пустыми словами. Я играл только за «Зенит»-2», - приводит Sport24.ru слова Гасилина.

Луческу работал в «Зените» в сезоне-2016/17. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России, но завершила сезон на третьем месте РПЛ, вылетела из Кубка страны на стадии 1/8 финала, a из Лиги Европы - в 1/16 финала.