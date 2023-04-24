ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Воспитанник «Зенита» назвал Луческу шарлатаном

Румынского специалиста в Санкт-Петербурге вспоминают дурным словом.
24 апреля 2023 16:35
автор: Максим Скороходов

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что после аренды в «Шальке» мог остаться в Европе, но доверился бывшему тренеру сине-бело-голубых Мирче Луческу.

«В итоге могу сказать, что Луческу — главный шарлатан, работавший в «Зените». После «Шальке» он просил меня остаться, говорил, что я один из самых талантливых футболистов, с которыми он работал, обещал, что поможет мне вырасти. Но все это оказалось пустыми словами. Я играл только за «Зенит»-2», - приводит Sport24.ru слова Гасилина.

Луческу работал в «Зените» в сезоне-2016/17. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России, но завершила сезон на третьем месте РПЛ, вылетела из Кубка страны на стадии 1/8 финала, a из Лиги Европы - в 1/16 финала.

источник: Sport24.ru
Названа дата вынесения решения по включению крымских клубов в турниры РФС
Названа дата вынесения решения по включению крымских клубов в турниры РФС
Приглашения получили четыре команды.
24.04.2023 16:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент объяснил, почему Сперцяну пока лучше остаться в России
Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес европейские клубы.
24.04.2023 16:47
Футбол
Воспитанник «Зенита» назвал Луческу шарлатаном
Румынского специалиста в Санкт-Петербурге вспоминают дурным словом.
24.04.2023 16:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тренер «Акрона» Калешин подверг критике «Сочи» за увольнение Бердыева
Специалист был отправлен в отставку 10 апреля.
24.04.2023 16:30
Футбол
Стало известно, во сколько обойдется «Манчестер Юнайтед» покупка форварда «Тоттенхэма» Кейна
Стало известно, во сколько обойдется «Манчестер Юнайтед» покупка форварда «Тоттенхэма» Кейна
Лондонский клуб не стремится к расставанию со своим игроком.
24.04.2023 16:16
Футбол
Ловчев вступился за Абаскаля и не думает, что «Спартак» его уволит
Результаты красно-белых просели.
24.04.2023 16:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дмитрий Селюк: «Спартак» сливает Абаскаля, освобождают место для Карпина
Дмитрий Селюк: «Спартак» сливает Абаскаля, освобождают место для Карпина
В понедельник, 24 апреля, матчем «Спартак» – «Краснодар» завершится 24-й тур РПЛ. У красно-белых продолжается темная полоса.
24.04.2023 16:03
Футбол
автор: Юрий Волохов
Валерий Овчинников: «Торпедо» некрасиво поступило с Талалаевым, у него к этой команде личные счеты
Один из самых необычных результатов 24-го тура РПЛ был зафиксирован в Химках, где хозяева обыграли «Торпедо» со счетом 4:2.
24.04.2023 14:29
Футбол
автор: Юрий Волохов
Президент РПЛ понимает гендиркетора «Крыльев Советов», подавшего в отставку из-за плохого судейства
К работе арбитров много вопросов.
24.04.2023 14:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика