Агент объяснил, почему Сперцяну пока лучше остаться в России

Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян этим летом может продолжить карьеру в «Марселе».

«Может, ему будет лучше пока остаться в России для его же блага. В Европу нужно ехать подготовленным и готовым к большим вызовам. Про «Марсель», думаю, еще рано говорить», - приводит слова специалиста Sport24.

Добавим, что нынешнем сезоне воспитанник «Краснодара» провел 32 матча, забил 13 мячей и отдла 10 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.