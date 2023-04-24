Названа дата вынесения решения по включению крымских клубов в турниры РФС

РФС определился с датой вынесения решения по участию крымских команд во Второй лиге.

Напомним ранее соответствующие договоры были отправлены в «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан».

По данным «РБ-Спорт», их аттестация пройдет в период с 17 по 23 мая, а результаты будут объявлены 23 мая либо на следующий день.

Добавим, что на данный момент крымские команды играют в собственном чемпионате, организацией которого занимает Крымский футбольный союз.